Alicia Keys grava clipe na favela e Beyoncé, no centro do Rio

A cantora Alicia Keys gravou nesta terça, 9, sua parte do clipe da música "Put It In a Love Song", que interpreta junto com Beyoncé, na favela Santa Marta, na zona sul do Rio de Janeiro.

Foi lá que Michael Jackson gravou em 1996 uma parte de seu clipe "They Don't Care About Us". A equipe de produção chegou bem cedo e completou a gravação de Alicia em quatro horas.

Protegida sob um grande guarda-sol, a cantora vestia um vestido transparente e sorria constantemente, fazendo gestos para as câmeras e para os curiosos que acompanharam as gravações no morro, que também foi visitado por Madonna no ano passado.

A participação de Beyoncé no clipe anteriormente divulgada para amanhã, foi gravada na tarde desta terça, no centro do Rio de Janeiro. Segundo fontes próximas à artista, ela viajará de helicóptero pelos pontos turísticos da cidade antes de seguir para Salvador, onde faz o último de seus cinco shows no Brasil.

Beyoncé grava o clipe da música 'Put It ina Love Song', no Morro da Conceição, no Bairro da Saúde, no centro do Rio. Foto: Fábio Motta/AE

Beyoncé se apresentou na quinta-feira em Florianópolis, no Sábado em São Paulo e no domingo e na segunda-feira no Rio de Janeiro com a turnê "I Am... Tour".

Participarão das gravações no Rio, 80 integrantes da escola de samba Grande Rio. De acordo com a imprensa local, Beyoncé e Keys usarão adereços carnavalescos.

A cantora Beyoncé. Foto: Fábio Motta/AE

Beyoncé e Alicia Keys estão hospedadas no luxuoso hotel Fasano, o mesmo ao qual se hospedou o ator Gerard Butler e chegou hoje Madonna, que está no Rio para o Carnaval. A estrela pop virá a São Paulo nesta quarta-feira, 10, para um encontro com o governador José Serra, conforme antecipou a coluna Direto na Fonte de Sonia Racy, no Estado.