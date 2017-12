Alicia Keys foge de rótulos em novo álbum

A cantora Alicia Keys apresentou nesta quinta, 10, em Londres seu quarto álbum de estúdio, "The Element of Freedom", um disco "muito pessoal" no qual a diva do R&B se aventura no funk e no reggae e que inclui um espetacular dueto com Beyoncé.

"Não gosto de ser rotulada como cantora de um único gênero, odeio essas classificações. A música é infinita e não temos por que pertencer a apenas um estilo", disse Alicia em um encontro com a imprensa internacional.

Aos 28 anos e com quase uma década de sucesso nas costas, a cantora e compositora afirma que seu último trabalho, que será lançado no próximo dia 15, "tem o mesmo espírito que os anteriores", mas contém "melodias mais fortes" que refletem seu processo de evolução pessoal.

Neste sentido, a ganhadora de 12 prêmios Grammy confessou que a morte de sua avó em pleno processo de criação do álbum a inspirou em certo modo, fazendo-a ver que "é preciso mostrar carinho às pessoas antes de elas irem embora".

Esta ideia se encaixa perfeitamente na letra de "Doesn't Mean Anything", o primeiro single do disco.

Ao explicar o título do disco, "The Element of Freedom" ("O Elemento da Liberdade", em tradução livre), Alicia diz que pela primeira vez em sua carreira encarou o processo de criação "sendo livre", sem sentir-se afetada pelos prazos que "podem pressionar a qualquer espírito criativo".

Assim, depois de ter vendido mais de 30 milhões de cópias de seus trabalhos anteriores, Alicia Keys diz ter conseguido ser mais aberta, levar as coisas menos a sério e atrever-se a fazer experiências com novos sons.

"A música me surpreende quando estou criando", explicou a compositora. "Não posso chamá-la, não tenho a fórmula para que venha até mim".