Alicia Keys e Katy Perry vão participar de festas da posse de Obama

Smokey Robinson e Stevie Wonder, dois proeminentes astros da música norte-americana, também irão se apresentar em uma das três festas planejadas para o início do segundo mandato de Obama, disse o comitê de posse.

Outras apresentações incluem o cantor de salsa Marc Anthony, os rappers Far East Movement e Nick Cannon, a banda pop fun., os cantores de R&B Usher e John Legend, o coro gospel Soul Children de Chicago e membros do elenco do seriado de TV "Glee".

A posse de Obama em 21 de janeiro deve atrair até 800.000 pessoas, menos da metade dos 1,8 milhões de espectadores que foram a Washington em 2009 para comemorar a posse do primeiro presidente afro-americano do país.

Apesar de os organizadores não detalharem quais eventos os artistas se apresentarão, eles anunciaram anteriormente alguns dos que participarão da cerimônia de posse.

Beyoncé Knowles cantará o hino nacional, enquanto Kelly Clarkson deve interpretar "My Country, 'Tis of Thee." O compositor James Taylor cantará "America the Beautiful."

(Reportagem de Andy Sullivan)