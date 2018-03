Alicia Keys e Jack White gravam tema do próximo filme de 007 LOS ANGELES (Billboard) - Alicia Keys e Jack White, do duo White Stripes, gravaram a canção-tema de "Quantum of Solace", o 22o filme da franquia James Bond, que será lançado mundialmente em novembro. A informação é da Columbia Pictures. "Another way to die" é o primeiro dueto na história das trilhas sonoras dos filmes de Bond, disse o estúdio. Jack White escreveu e produziu a canção, além de tocar a bateria. A trilha sonora do filme será lançada em 28 de outubro pelo selo J Records, de Alicia Keys. Estrelado por Daniel Craig e com direção de Marc Forster, "Quantum of Solace" chegará aos cinemas norte-americanos em 7 de novembro. Antes de Alicia Keys, Amy Winehouse e Leona Lewis tinham sido aventadas como vocalistas da canção temática. O tema do filme anterior do agente 007, "Cassino Royale", de 2006, foi cantado e co-escrito por Chris Cornell, ex-vocalista do Soundgarden e do Audioslave. (Por Ann Donahue)