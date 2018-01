A cantora Alicia Keys divulgou nessa sexta, 28, 'Holy War', uma das canções que estará em 'Here', novo LP da cantora que será lançado no dia 4 de novembro.

Recentemente, a cantora liberou a inédita 'Blended Family (What You Do For Love)', com participação de ASAP Rocky. Ela também assina 'Back to Life', música que compõe a trilha sonora do longa 'Queen of Katwe'.