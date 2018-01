Alicia Keys canta sucessos em 1.º show no Brasil: 'É um sonho que se realizou'

Eram 22h30 quando Alicia Keys iniciou seu primeiro show na América do Sul, num Espaço das Américas cheio em São Paulo. Com roupa colada ao corpo, ressaltando as curvas, e ainda de costas, ela soltou as primeiras frases de Karma e mostrou porque já foi chamada de "princesa do soul" diversas vezes.

Sem fazer as comuns trocas de roupa que há em shows de artistas pop, o destaque da noite foi sua voz. Apesar disso, Alicia não deixou de mostrar sensualidade nas poucas danças que fez em palco, algumas vezes acompanhada de dançarinos. A cantora americana - vencedora de 14 Grammys e que já vendeu mais 30 milhões de álbuns - apresentou a maioria dos seus hits (foram quase 20 canções) por cerca pouco mais de uma hora e meia.

"Essa noite é um sonho que se realizou. É o meu primeiro show na América do Sul. Estou realmente muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo seu amor", soltou Alicia antes de dedicar If I Ain't Got You ao público, que cantou junto e aplaudiu bastante.

Antes, a cantora mostrou grande potencial vocal iniciando Fallin praticamente a cappella no centro do palco, sentada ao piano branco, onde ela também se destaca. Em seguida, a banda se juntou a Alicia Keys para terminar o primeiro sucesso da sua carreira, presente no CD de estreia Songs in A Minor.

A apresentação "acabou" com No One" outro grande hit de Alicia Keys, tocada boa parte só ao piano. Ela deixou o palco, mas voltou em seguida para o bis: emendou New Day e Girl On Fire e encerrou com Empire State of Mind (part II) Broken Down, continuação do sucesso que fez com Jay-Z em Empire State of Mind.

Alicia falou "Muito obrigada" em português e voltou a agradecer o público enquanto recebia presentes de fãs que estavam na parte da frente da plateia, incluindo rosas vermelhas. "Eu senti vocês. Obrigada mesmo", finalizou.

No Brasil, a cantora ainda se apresenta no Rock in Rio neste domingo, 15, e em Porto Alegre no dia 17.

Set list do show:

- Karma (com trechos de Streets of New York e Empire State of Mind)

- You Don't Know my Name

- Tears Always Win

- Listen to Your Heart

- Like You'll Never See Me Again

- A Woman's Worth

- Diary

- Un-thinkable (I'm Ready)

- Try Sleeping with a Broken Heart

- Fallin'

- When It's All Over

- Limitedless

- Unbreakable

- If I Ain't Got You

- No One

- New Day

- Girl on Fire

- Empire State of Mind (part II) Broken Down (iniciada com trechos de New York New York e Empire State of Mind)