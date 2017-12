Alicia Keys ainda é rainha das paradas de singles com 'No One'

A cantora Alicia Keys iniciou uma segunda semana na liderança da lista Billboard Hot 100 de singles, na quinta-feira, com "No One", um dia depois de seu novo CD, "As I am", perder o primeiro lugar na parada de álbuns. "Apologize", de Timbaland e com a participação de OneRepublic, subiu uma posição para chegar à segunda na Hot 100 de singles, trocando lugares com "Kiss Kiss", de Chris Brown com T-Pain. As cantoras Fergie e Rihanna escalaram a lista. "Clumsy", de Fergie, subiu para a sétima posição. "Hate That I Love You", de Rihanna com Ne-Yo, subiu três posições, para a nona. A melhor estréia de singles da semana foi de Kanye West, em 75o lugar, com "Flashing Lights". Outras novidades foram faixas natalinas de Caillat ("Mistletoe", na 86.ª posição) e Brown ("This Christmas", na 89.ª).