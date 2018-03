Alice Cooper termina sequência de 'Welcome To My Nightmare'

O próximo álbum de Alice Cooper está pronto. O anúncio foi feito pelo próprio cantor no sábado, 19, no programa de rádio Nights With Alice Cooper, que vai ao ar pela rádio britânica Planet Rock.

O disco, 25º da carreira, se chamará Welcome 2 My Nightmare e foi anunciado como a sequência de Welcome To My Nightmare (1975), primeiro da carreira solo do artista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trabalho lançado 36 anos atrás foi um álbum conceitual baseado nos sonhos de um personagem chamado Steven. Cooper disse sobre a sequência: "Steven tem agora outro pesadelo, e esse de agora é ainda pior que o anterior".

Welcome 2 My Nightmare foi produzido por Bob Ezrin, que também trabalhou no disco original. Ainda não tem data de lançamento, mas está previsto para o próximo verão do hemisfério norte.