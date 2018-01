Alice Cooper lança candidatura à Casa Branca

Com os altos níveis de reprovação dos favoritos à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Donald Trump, um novo candidato, o cantor Alice Cooper vê uma oportunidade de chegar à Casa Branca.

O roqueiro veterano anunciou na segunda-feira que está em campanha para as presidenciais de novembro dos Estados Unidos, com o slogan "A Troubled Man for Troubled Times" (Um homem problemático para tempos problemáticos).

Cooper, de 68 anos, mantém sua popularidade após décadas, mas o seu programa de governo, anunciado em uma página da internet, revela que não é muito sério nas suas ambições.

Na proposta, o músico defende que a estátua de Lemmy, o ex-líder da banda de rock inglesa Motorhead morto no ano passado, seja exposta em Mount Rushmore, junto às enormes esculturas que honram a memória de quatro ex-presidentes americanos, e que o rosto do comediante Groucho Marx estampe as notas de 50 dólares.

Cooper - voz de canções célebres como "I'm Eighteen", "School's Out" e "No More Mr. Nice Guy" - se mostrou como apolítico no passado.