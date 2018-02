Alice Cooper faz versão de 'Eleanor Rigby', clássico dos Beatles

Alice Cooper fez uma versão inusitada de Eleanor Rigby, clássico dos Beatles de 1966. A canção integra a coletânea The Art of McCartney, que homenageia o ex-Beatle. O artista também gravou a música Smile Away, que aparece em Ram, segundo disco solo de Paul McCartney.

"Nós somos influenciados pela música dos Beatles. As excelentes composições de Lennon e McCartney marcaram época. Não tem como negar", afirma Cooper em um comunicado oficial. "Se você perguntar a Ozzy Osbourne e Steven Tyler, vai encontrar toda a melodia dos Beatles no que fazem", complementa Cooper.

Além de Alice Cooper, outros artistas também participam da homenagem a Paul McCartney. Bob Dylan, Willie Nelson, Billy Joel, Kiss e The Cure são alguns dos nomes que estão no álbum que chega às lojas no próximo dia 17 de novembro.

O disco inclui uma versão de luxo com livro de fotos, DVD com documentário e arte assinada pelo antigo parceiro dos Beatles Alan Aldridge e um pen-drive com o formato do baixo de McCartney.

Veja o set completo:

1. Maybe I’m Amazed - Billy Joel

2. Things We Said Today - Bob Dylan

3. Band On The Run - Heart

4. Junior’s Farm - Steve Miller

5. The Long and Winding Road - Yusuf / Cat Stevens

6. My Love - Harry Connick, Jr.

7. Wanderlust - Brian Wilson

8. Bluebird - Corinne Bailey Rae

9. Yesterday - Willie Nelson

10. Junk - Jeff Lynne

11. When I’m 64 - Barry Gibb

12. Every Night - Jamie Cullum

13. Venus and Mars/ Rock Show - Kiss

14. Let Me Roll It - Paul Rodgers

15. Helter Skelter - Roger Daltrey

16. Helen Wheels - Def Leppard

17. Hello Goodbye - The Cure ft James McCartney

18. Live And Let Die - Billy Joel

19. Let It Be - Chrissie Hynde

20. Jet - Robin Zander & Rick Nielsen of Cheap Trick

21. Hi Hi Hi - Joe Elliott

22. Letting Go - Heart

23. Hey Jude - Steve Miller

24. Listen To What The Man Said - Owl City

25. Got To Get You Into My Life - Perry Farrell

26. Drive My Car - Dion

27. Lady Madonna - Allen Toussaint

28. Let ’Em In - Dr John

29. So Bad - Smokey Robinson

30. No More Lonely Nights - The Airborne Toxic Event

31. Eleanor Rigby - Alice Cooper

32. Come And Get It - Toots Hibbert with Sly & Robbie

33. On The Way - B. B. King

34. Birthday - Sammy Hagar Alice Cooper - Eleanor Rigby

Willie Nelson - Yesterday

The Cure - Hello Goodbye

Brian Wilson - Wanderlust

Bob Dylan - Things We Said Today