Alice Cooper e Cindy Lauper vêm este ano ao Brasil O cantor americano Alice Cooper (codinome de Vincent Furnier), às vésperas de completar 60 anos, anunciou turnê pelo Brasil. Ele toca nos dias 2 de junho (Credicard Hall, São Paulo) e 5 de junho (Citibank Hall). Alice Cooper fez sua fama misturando elementos de filmes de terror B, vaudeville, heavy metal e muita doideira. Seu primeiro contrato profissional foi assinado com o selo de Frank Zappa, que gostava da sua banda. A persona andrógina do cantor foi criada em referência a uma mulher queimada como bruxa pelos puritanos no século 17. Cooper teve problemas com álcool no final dos anos 70, viu a carreira entrar em declínio e só se recuperou nos anos 80, após aparições em filmes de terror. Com Trash, de 1989, tinha Jon Bon Jovi, Richie Zambora e o Aerosmith como convidados especiais. Outra veterana, só que desta feita do pop, que desembarca no Brasil proximamente é Cyndi Lauper, de 53 anos, que canta no Credicard Hall no dia 2 de outubro. A cantora, que já rivalizou com Madonna, já esteve no Brasil, e badalou pela noite paulistana, fazendo forfait até no velho Spot. Cyndi nasceu Cynthia Anne Stephanie Lauper em 1953 no Brooklyn, Nova York. Em 1983, ela vendeu mais de 5 milhões de cópias do álbum She?s so Unusual, seu maior sucesso até hoje.