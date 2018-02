Alejandro Sanz cantará em festa latina de homenagem a Obama O cantor Alejandro Sanz participará no dia 18 de janeiro da "Gala Inaugural Latina", dois dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama. Jennifer López, Marc Anthony, José Feliciano, Paulina Rubio, Lila Downs e Tony Plana são alguns dos artistas que confirmaram suas participações na festa organizada pelos principais grupos políticos hispânicos dos Estados Unidos para comemorar o papel decisivo que o eleitorado latino desempenhou nas eleições norte-americanas de 4 de novembro. "Serve de inspiração que tantos admirados e talentosos artistas estejam dispostos a se juntarem para celebrar o 44o presidente de nossa nação, o honorável Barack Obama, e o papel histório que os latinos tiveram nessa eleição", disse em nota Esther Aguilera, presidente do Instituto do Grupo Legislativo Hispano (CHCI). "Será, sem dúvida, uma das maiores e mais memoráveis celebrações até hoje", afirmou Ramona Martínez, presidente do grupo de Parlamentares Democratas Hispânicos. Alejandro Sanz manifestou seu apoio a Obama desde o início da campanha eleitoral. (Reportagem de Elena Massa)