Alejandro Sanz anuncia que tem um filho de 3 anos O cantor espanhol Alejandro Sanz reconheceu a paternidade de um garoto de 3 anos, segundo um comunicado do artista divulgado por vários meios de comunicação do país. Sanz, que tem outra filha de 5 anos, fruto de seu casamento com a modelo mexicana Jaydy Michel, disse: "Opto por comunicar, nunca escondi das pessoas mais próximas, que sou o pai orgulhoso de um garoto de nome Alexander, de 3 anos, nascido fora da minha relação conhecida por todos". A gravadora Warner Music não estava disponível de imediato para comentar o caso. O representante de Sanz também não foi localizado. O músico, que está promovendo seu disco mais recente, El Tren de los Momentos, não havia falado antes do filho por desejo da mãe, mas afirmou que o faz agora "devido ao perigo de que aspectos íntimos de minha vida se vejam debilitados com especulações infundadas". "Informo que não vou realizar nenhum tipo de declaração adicional a respeito", disse o vencedor do Grammy no comunicado.