Aldir Blanc é homenageado no Rio com show e livros O show "Aldir à Vera", com a cantora Vera Melo, e a noite de autógrafo dos livros "Porta de Tinturaria" e "Rua dos Artistas", no Centro Cultural Carioca, abrem as comemorações dos 60 anos do compositor e escritor Aldir Blanc. O show ocorre também na terça-feira que vem, mas a noite de autógrafos é só nesta terça-feira. Nos dois livros, escritos como crônicas do jornal "Pasquim", nos anos 70, aparece o comentarista da vida carioca, que faz reminiscências de sua infância no (então bucólico) bairro de Vila Isabel. Nas músicas, essa crônica veste melodias de João Bosco, Cristóvão Bastos e outros.