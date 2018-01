Alcione e Axl Rose trocam elogios nas redes sociais

Axl Rose agradeceu a Alcione por uma homenagem feita pela cantora neste domingo (27) através de sua conta no Twitter. Ela esteve noo Rock in Rio com uma camisa com o rosto estampado do vocalista do Guns N'Roses.

"Bom ver a sua foto. (Estou) muito honrado e é bom ver que você está ótima! Obrigado",twittou o cantor, citando o perfil da Marrom. "Eu estou muito feliz e é meu prazer honrar você! Estou feliz que você gostou! Beijo enorme!", respondeu ela.