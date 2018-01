O cantor e compositor Alceu Valença divulgou em sua página do Facebook um vídeo em que está dançando e cantando com músicos de rua no Rio de Janeiro.

Enquanto passava pela rua, Valença se deparou com argentinos e franceses tocando 'Anunciação' e se reuniu com os artistas. "Encontros musicais pelas ruas do Rio que recebe gente do mundo todo para os jogos olímpicos! A música une!", escreveu. Assista: