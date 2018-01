Álbuns de John Lennon são remasterizados e chegam ao Spotify

Mais icônico integrante dos Beatles, John Lennon faria 74 anos nesta quinta-feira e, para celebrar, seus trabalhos solo entraram de vez na era digital. Oito álbuns do artista, duas coletâneas e o box John Lennon Signature foram remasterizados, com alta resolução (96kHz/24bit), por iniciativa de Yoko Ono, viúva do cantor, e da Universal Music Group. Além disso, o popular serviço de streaming Spotity agora também oferece a obra do músico.

As novas versões dos álbuns Imagine (1971) e Rock 'n' Roll (1975) já começaram a ser vendidas nesta semana pelos sites HD Tracks, Qobuz (indisponível no Brasil) e 7 Digital. Já Double Fantasy (1980), Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974), Plastic Ono Band (1970), Some Time In New York City (1972) e Milk and Honey (1984) estarão disponíveis em alta resolução ao longo do mês de outubro. As compilações Power To The People e Gimme Some Truth chegam aos internautas no dia 28, enquanto o box será relançado no dia 4 de novembro.

Os mesmos discos já estão no Spotify desde a última terça-feira, dia 7. Os trabalhos dos outros membros do quarteto de Liverpool, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, também já podem ser ouvidos pelo aplicativo. As músicas dos Beatles, no entanto, são exclusivas do iTunes, reprodutor de áudio da Apple.

Dentre os principais sucessos da carreira solo de John Lennon, destacam-se as canções Imagine, Instant Karma e Whatever Gets You thru the Night. Lennon foi assassinado aos 40 anos, em dezembro de 1980, em Nova York.

Clássicos da carreira solo de Lennon