Álbum ‘Time Out’ será revisto no Sesc Pinheiros

O guitarrista Lupa Santiago leva nesta sexta (17), às 21h, o projeto Audições Históricas ao palco do Sesc Pinheiros. Desta vez, vai destrinchar nota por nota do álbum Time Out, histórica gravação do pianista Dave Brubeck, de 1959. Formou, para isso, um grupo de músicos capazes da tarefa: a pianista Debora Gurgel, o baterista Edu Ribeiro, o saxofonista Nailor Proveta e o contrabaixista Paulo Paulleli.

Lupa já teve sucesso de bilheteria ao fazer primeiro o projeto com Miles Davis (Kind of Blue) e o segundo, sobre a máxima obra de John Coltrane, A Love Supreme. Time Out, um disco feito por um grupo de músicos brancos (algo com reflexos imediatos quando se fala em jazz) se tornou um dos discos mais populares do mundo e, apesar das críticas negativas à época, convenceu logo a comunidade musical de sua importância. Ele trouxe, pela primeira vez com tamanha força, a “quebradeira” de tempos nada usuais no jazz, como o cinco por quatro (de Take Five) e o nove por oito (de Blue Rondo a la Turk). O disco foi gravado em três sessões, de junho a agosto de 1959.

“Foi este disco que trouxe as métricas ímpares em caráter definitivo para o jazz”, diz Lupa. “Até 1945, não havia o três por quatro no jazz, nem Charlie Parker gravou nesse tempo.” A escolha dos músicos brasileiros também respeitou a natureza de Time Out.