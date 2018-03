Álbum póstumo de Amy Winehouse será lançado em dezembro

"Lioness: Hidden Treasures" terá 12 faixas, incluindo gravações não lançadas antes, versões alternativas de clássicos e novas composições de Amy, segundo um comunicado postado nesta segunda-feira no website dela.

A gravação do álbum foi organizada pelos produtores Mark Ronson e Salaam Remi, que trabalharam com a cantora britânica até sua morte aos 27 anos, em julho.

"As pessoas que trabalharam com Amy diziam que ela nunca cantava ou tocava uma canção por duas vezes da mesma maneira", diz o comunicado.

"Logo ficou evidente para Salaam e Mark que eles tinham uma coleção de canções que mereciam ser ouvidas, uma coleção de canções que eram um testamento justo para a Amy artista e, tão importante quanto, a Amy amiga deles."

"Lioness: Hidden Treasures" será o terceiro álbum de estúdio da cantora desde sua estreia, em 2003, com "Frank" e, depois, com "Back to Black", superpremiado com o Grammy três anos depois.

As novas gravações incluem "Between the Cheats", nova composição de Amy gravada em 2008 para uma possível inclusão num terceiro álbum, e "A Song For You", descrita como "tocante e emotiva". É uma nova versão do clássico de Leon Russell, também interpretada por Donny Hathaway, artista favorita de Amy. A gravação foi feita em uma única tomada em 2009, em Londres.

(Reportagem de Mike Collett-White)