Álbum NOW 22 chega ao topo da Billboard 200 O CD "NOW 22", coletânea com músicas de, entre outros, Rihanna, Beyoncé, Kelly Clarkson e Nickelback, chegou ao topo da revista "Billboard 200". O álbum, que vendeu cerca de 127 mil cópias nos EUA na última semana, faz parte da série "NOW! That?s What I Call Music" da BMG/Zomba/EMI/UME. Em segundo lugar ficou com o DMX pelo CD "Year of the Dog ... Again", que encabeçou a lista da Billboard na semana passada. O disco, produzido pela Sony, vendeu 126 mil unidades, o suficiente para conquistar a primeira posição na categoria álbum de R&B/Hip-hop pela sexta vez. No entanto, a colocação desta semana foi a pior da carreira do DMX. O CD "Kidz Bop 10", coletânea da Razor & Tie, ficou em terceiro na Billboard 200 com 117 mil cópias vendidas. O álbum anterior, com os hits "Hung Up", de Madonna, e "Bad Day", de Daniel Powter, foi mais bem-sucedido: com menor número de cópias, 98 mil, conseguiu a segunda colocação. Em quarto lugar no ranking ficou o disco "Come What(ever) May", de Stone Sour, com 81 mil cópias e, em quinto, a ex-integrante do Destiny´s Child, LeToya, com o CD homônimo, que já emplacou o primeiro lugar da lista e nesta semana alcançou a marca de 65 mil unidades.