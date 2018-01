Álbum 'Kind Of Blue', de Miles Davis, é revisitado por brasileiros no Sesc Pinheiros

O Sesc Pinheiros realiza nesta sexta (16) uma apresentação sobre o álbum antológico de Miles Davis que é considerado um dos mais influentes da história da música contemporânea. Os cinco temas de 'Kind of Blue', 'So What', 'Freddie Freeloader', 'Blue in Green', 'All Blues' e 'Flamenco Sketches', serão executados pelos músicos Walmir Gil (trompete), Sérgio Galvão (sax alto/tenor), Vinicius Dorin (sax alto/tenor), Leandro Cabral (piano), Sidiel Vieira (contrabaixo) e Cuca Teixeira (bateria).

O guitarrista e compositor Lupa Santiago, diretor artístico do show, reuniu o grupo para levar ao palco o disco na íntegra. “Busquei músicos que tenham intimidade com o gênero, vasta experiência e uma enorme capacidade de interagir na mesma linguagem. Esse grupo contribuirá não só para a execução mais próxima possível do original, mas também acrescentará a personalidade de cada um de seus integrantes”, comentou em seu material de divulgação.

'Kind of Blue' foi muito bem recebido por críticos e público, apesar de ser considerado uma das experiências mais provocativas do jazz desde os anos 40. A banda de Miles que gravou o original foi desfeita em 1960 e seus integrantes formaram grupos próprios, seguindo carreiras como líderes.

Serviço:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Audições históricas – Kind of Blue

Sexta (16), às 21h. Sesc Pinheiros - Teatro Paulo Autran (1.010 lugares) - Rua Paes Leme, 195 - Tel.: 11 3095.9400. Duração: 60 minutos. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20