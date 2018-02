Álbum do Queen é o 1º a vender seis milhões de cópias no Reino Unido

Um recorde. Greatest hits, do Queen, é o álbum mais vendido na história no Reino Unido. Nesta semana, o trabalho atingiu a marca de 6 milhões de cópias comercializadas. Os dados foram divulgados pela The Official Charts Company.

Ainda de acordo com a empresa, o disco pode ser encontrado em uma a cada quatro casas britânicas. Na lista aparece em segundo lugar dois álbuns: Gold: Greatest hits, do Abba, e Sgt. Pepper’s lonely heart club band, dos Beatles.

Os dois discos dividem o vice lugar com 5,1 milhões de cópias. O ranking segue com trabalhos mais recentes. 21, de Adele (4,7 milhões) em quarto lugar e (What’s the Story) Morning Glory, do Oasis (4,6 milhões) em quinto.