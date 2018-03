Álbum do Nine Inch Nails ganha US$ 1,6 mi na Web DENVER (Billboard) - O lançamento online do novo álbum do Nine Inch Nails, "Ghosts I-IV", resultou em quase 800 mil transações na primeira semana, totalizando receita de 1,6 milhão de dólares, revelou a banda de rock industrial. Os números incluem os downloads gratuitos e pagos, além dos pedidos adiantados de lançamentos diversos de edições limitadas em vinil, CDs e um pacote. Primeiro lançamento da banda desde que ela se tornou independente, em outubro de 2007, "Ghosts I-IV" começou a ser vendido em 2 de março no site do grupo, www.nin.com. Os fãs podem receber de graça as primeiras nove canções do álbum, que tem 36 faixas, ou podem pagar 5 dólares pelo álbum digital completo. Um CD duplo chegará às lojas em 8 de abril, pelo preço de 10 dólares. A partir de 1 de maio começam a ser vendidas uma edição de luxo custando 70 dólares e uma versão autografada, por 300 dólares. O último álbum feito pela banda em estúdio, "Year Zero", estreou na segunda posição na parada Billboard 200, em abril passado, com 187 mil cópias vendidas.