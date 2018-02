Álbum do divórcio de Marvin Gaye será relançado NOVA YORK (Billboard) - O criticado álbum "Here, My Dear" (1978), de Marvin Gaye, que fez a crônica de seu divórcio de Anna Gordy, será relançado em 15 de janeiro com um disco de bônus contendo material retrabalhado. O primeiro disco do projeto da Motown inclui uma versão remasterizada do álbum duplo original e uma nova mixagem da faixa "Ain't It Funny (How Things Turn Out)", do baixista Bootsy Collins, do álbum "Dream of a Lifetime". O segundo disco traz um resequenciamento de "Here, My Dear", composto dos vocais de demo de Gaye e faixas instrumentais não utilizadas da época. Os artistas e produtores que produziram o material do segundo disco trabalharam apenas com as fitas originais de várias faixas. ?estlove, do The Roots, produziu "Sparrow", e Prince Paul foi o responsável pelo novo "Everybody Needs Love." Outros colaboradores incluem Mocean Worker, Easy Mo Bee, Leon Ware e Salaam Remi. Quando foi lançado, na era da discoteca, "Here, My Dear" foi criticado por seu som pouco comercial e suas letras intensamente pessoais. O único sucesso que saiu do álbum foi "A Funky Space Reincarnation", que chegou à 23a posição na lista Black Singles da Billboard. A canção foi usada recentemente num comercial de TV do perfume Dior, com a atriz Charlize Theron. O álbum foi lançado pela primeira vez em CD em abril de 1994, com texto do biógrafo de Marvin Gaye, David Ritz, e entrou na parada de álbuns do catálogo R&B da Billboard como No. 1. Ritz escreveu que Gaye estava convencido de que a Motown jamais promoveria um álbum contendo críticas à irmã do fundador da empresa, Berry Gordy Jr., e que ele fez tudo o que pôde para desagradar à gravadora. O álbum esgotou em pouco tempo e não teve novas edições na época.