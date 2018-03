Álbum do AC/DC lidera paradas pop pela segunda semana Por Katie Hasty NOVA YORK (Billboard) - O AC/DC começou na quarta-feira uma segunda semana como número um na parada americana de álbuns pop, enquanto Pink, John Legend e Toby Keith estão entre os 11 novos nomes a entrar para o Top 20. "Black Ice", da banda de rock anglo-australiana, vendeu 271 mil cópias na semana que terminou em 2 de novembro, levando seu total em duas semanas para mais de 1 milhão de unidades vendidas. "Black Ice" pode ser comprado exclusivamente no Sam's Club, do Wal-Mart, e pelo site do AC/DC. A cantora Pink conseguiu a melhor colocação de sua história nas paradas e a melhor semana de vendas em sete anos com seu álbum "Funhouse", que estreou como número dois nas paradas, com vendas de 180 mil cópias. O álbum de 2001 "Missundaztood" vendeu 220 mil cópias quando estreou, na oitava posição, e mais tarde vendeu 323 mil cópias em uma semana, perto do Natal. O trabalho anterior de Pink, "I'm Not Dead", entrou na parada como número seis, em 2006, com 126 mil cópias vendidas. A trilha sonora de "High School Musical 3 - Ano da Formatura" caiu uma posição, para a terceira, em sua segunda semana nas lojas, vendendo 162 mil cópias. O terceiro álbum de John Legend, "Evolver," foi a quarta, com vendas de 133 mil unidades. Seu antecessor, "Once Again", entrou para a parada na terceira posição em 2006, com vendas de 231 mil unidades. Dois superastros country estão lado a lado na parada. "That Don't Make Me a Bad Guy", de Toby Keith, estreou como número cinco, com 91 mil discos vendidos, e o álbum de grandes sucessos de Rascal Flatts foi o sexto colocado, com vendas de 89 mil discos. O álbum de 2007 de Toby Keith "Big Dog Daddy" estreou como número um, com vendas de 204 mil cópias. "Paper Trail", de T.I., caiu quatro posições, para a sétima, e vendeu 77 mil cópias. Outro álbum de sucessos, "My Love: Essential Collection", de Celine Dion, estreou como número oito, com vendas de 57 mil cópias. O último disco de sucessos da cantora, "All The Way... A Decade of Song," estreou como terceiro, no final de 1999, com vendas de 302 mil cópias, e depois passou três semanas como número um. A banda escocesa-irlandesa Snow Patrol conseguiu sua melhor posição nas paradas ao estrear como número nove, com "A Hundred Million Suns" (vendas de 48 mil cópias). "Lucky Old Sun," de Kenny Chesney, caiu seis posições, para número dez (41 mil cópias).