Álbum de tributo a Paul McCartney é liberado na web; ouça

Um grupo de artistas de peso se reuniu para gravar The Art Of McCartney, álbum em tributo ao ex-Beatle. Cerca de quarenta estrelas participaram da homenagem, entre eles Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Brian Wilson, The Cure e Corinne Bailey Rae. O lançamento oficial do CD ocorrerá apenas na próxima segunda, 17, mas o projeto liberou a íntegra das gravações em seu canal do Youtube (ouça abaixo).

O álbum vai ser lançado em vários formatos. Um deles inclui uma versão de luxo com livro de fotos, DVD com documentário e arte assinada pelo antigo parceiro dos Beatles, Alan Aldrige, e um pen-drive com o formato do baixo de McCartney.

Ouça o disco The Art of McCartney: