Álbum de Susan Boyle lidera vendas de 2009 na Grã-Bretanha

LONDRES (Reuters Life!) - O álbum de estreia de Susan Boyle, lançado há quatro semanas, está no caminho de se tornar o mais vendido da Grã-Bretanha em 2009, disse o Official Charts Company (OCC) nesta terça-feira.

"I Dreamed a Dream", da favorita do programa de calouros "Britain's Got Talent", já vendeu mais de 1,4 milhão de cópias, ultrapassando "The Fame", de Lady Gaga.

No terceiro lugar está o Kings of Leon ("Only By The Night"); no quarto Michael Buble ("Crazy Love"), e no quinto Black Eyed Peas com o álbum "The End".

O OCC descreveu os números de Susan como "uma façanha extraordinária", dado que a cantora escocesa de 48 anos era desconhecida antes de aparecer no programa televisivo em abril.

Sua apresentação da canção "I Dreamed a Dream", do musical "Les Miserables", surpreendeu os espectadores, que esperavam um fiasco da voluntária de igreja, e foi o vídeo mais assistido de 2009 no YouTube, transformando-a em uma celebridade mundial da noite para o dia.

Mais boas notícias para Susan e a Sony Music Entertainment, que lançou o álbum, vieram dos Estados Unidos, onde a cantora também está nas paradas.

Na semana passada, a revista Billboard disse que as vendas de "I Dreamed a Dream" alcançaram 1,8 milhão de cópias, atrás de "Fearless", de Taylor Swift, que já vendeu 2,7 milhões.

(Reportagem de Mike Collett-White)