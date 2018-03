Álbum de inéditas de Chuck Berry deve sair ainda em 2017

ST. LOUIS - Os fãs que estão lamentando a morte de Chuck Berry podem aguardar por um álbum quase todo de inéditas ainda este ano.

O guitarrista e compositor de 90 anos morreu no sábado, 18. As canções de Berry incluem os clássicos Johnny B. Goode e Roll Over Beethoven.

Joe Edwards, um amigo do músico, disse que ouviu o disco que Berry anunciou em outubro, e disse que é "sensacional". Ele é o dono de um clube em que Berry tocava regularmente, e diz que vai sentir muita falta de seu amigo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro single do novo álbum estava agendado para sair nas próximas semanas.

Providências de funeral ainda não foram anunciadas.

Um dos porta-vozes de Berry, Matt Hanks, disse que ainda não havia informações sobre o lançamento do álbum Chuck.