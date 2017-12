Álbum de estreia de Susan Boyle é número 1 nas listas dos EUA

Susan, de 48 anos, uma cantora escocesa que virou um hit mundial no YouTube em abril, depois de se apresentar no show de televisão "Britain's Got Talent", também ficou em primeiro lugar na lista de álbuns mais vendidos na Grã-Bretanha nesta semana.

"I Dreamed a Dream", que foi lançado na semana passada, marcou a melhor estreia de uma artista mulher nos EUA desde que a SoundScan começou a registrar as vendas em 1991, disse a Billboard.com.

A Billboard disse que na história só um outro álbum teve uma estreia melhor do que o de Susan, foi o "Doggystyle", do rapper norte-americano Snoop Dogg, que vendeu 803 mil cópias em sua primeira semana.

(Reportagem de Jill Serjeant)