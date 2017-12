Álbum de Ed Sheeran alcança primeiro lugar nas paradas da Grã-Bretanha

O segundo álbum de Sheeran tem o single número um "Sing", que liderou as paradas no início deste mês. O álbum vendeu 182 mil cópias desde seu lançamento no último domingo, batendo o recorde anterior estabelecido por "Ghost Stories" do Coldplay por 14 mil cópias.

"In The Lonely Hour" de Sam Smith subiu um degrau para o segundo lugar na parada de álbuns, enquanto na semana passada, o número um "Ultraviolence" de Lana Del Ray caiu para o terceiro lugar. "Ghost Stories" e "Caustic Love", de Paolo Nutini, fecham a lista dos cinco primeiros.