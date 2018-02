Álbum de Chris Brown alcança topo das paradas britânicas pela 1a vez

Fãs do artista norte-americano de 23 anos ignoraram as críticas negativas e foram às lojas para adquirir o quinto álbum de estúdio de Brown, fazendo o número um da semana passada, "Living Things", da banda Linkin Park, cair para a terceira posição.

O grupo pop norte-americano Maroon 5 continuou na segunda posição, com "Overexposed", e voltou à primeira posição das paradas de single com "Payphone", que tem a participação do rapper Wiz Khalifa.

O veterano cantor e compositor Paul Simon foi quem mais cresceu na semana no ranking dos álbuns, subindo 39 posições e alcançando o sexto posto com a reedição de "Graceland", de 1986.

No ranking de singles, Brown subiu para a segunda posição com "Don't Wake Me Up", enquanto o número um da semana passada, "This Is Love", do rapper norte-americano will.i.am, caiu para o terceiro posto.

(Reportagem de Tim Castle)