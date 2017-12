Álbum 'Damn.', de Kendrick Lamar, registra a melhor estreia do ano nos EUA

LOS ANGELES - O rapper Kendrick Lamar foi responsável pela maior estreia do ano na parada Billboard nesta segunda-feira, já que seu disco mais recente, Damn., vendeu mais de 600 mil cópias, eclipsando More Life, de Drake.

Damn., o terceiro álbum do vencedor do Grammy a liderar a parada Billboard 200, vendeu um total de 340 milhões de streams, o equivalente a 603 mil discos, segundo cifras da consultoria Nielsen SoundScan.

A Billboard 200 mede unidades de venda de álbuns, venda de canções (10 equivalem a um álbum) e atividade de streaming (1.500 streams equivalem a um álbum).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Damn. superou o novo lançamento do rapper canadense Drake, More Life, que estreou na Billboard 200 em março com 505 mil unidades de álbuns vendidas em sua primeira semana.

No segundo lugar desta semana veio o disco novo do cantor e compositor John Mayer, Search For Everything, que vendeu 132 mil unidades de álbuns, e More Life caiu para a terceira posição da lista com 87 mil unidades vendidas.