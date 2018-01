Álbum 'Blackstar', de David Bowie, concorre ao Prêmio Mercury 2016

LONDRES - David Bowie é um dos candidatos ao Prêmio Mercury 2016: seu álbum Blackstar, lançado dois dias antes de o cantor morrer, em janeiro, foi indicado a álbum do ano, de acordo com os organizadores.

Entre os favoritos para sair com o prestigioso galardão, também estão Radiohead, Skepta, Laura Mvula, The 1975 e Bat For Lashes.

Os veteranos do Radiohead competirão com o esperado A Moon Shaped Pool, enquanto que a cantora de soul Laura Mvula recebeu críticas positivas por The Dreaming Room. O rapper Skepta, britânico de origem nigeriana, se apresenta com Konnichiwa, e o quarteto de pop rock alternativo The 1975 é o azarão com seu segundo álbum I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It.

A cantora e compositora Natasha Khan, mais conhecida por Bat for Lashes, se junta aos aspirantes ao Mercury com The Bride, no qual volta a demonstrar seus dotes como multi-instrumentista.

O Prêmio Mercury, que já reconheceu artistas como Pulp, Primal Scream e PJ Harvey, reconhece a cada ano álbuns inovadores produzidos no Reino Unido e Irlanda.

No total, a organização apresenta uma lista de doze discos, a qual acaba reduzida a seis após votação popular pela online.

Os outros álbuns na disputa são: Hopeless, de Anohni; Making Time, de Jamie Woon; Made in the Manor, de Kano; Love & Hate, de Michael Kiwanuka; Adore Life, do Savages; e Channel The Spirits, do The Comet is Coming.

O vencedor será anunciado no dia 15 de setembro, no Eventim Apollo de Londres.