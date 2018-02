Álbum 'Believe', de Justin Bieber, tem maior lançamento do ano

"Believe" vai garantir para o cantor de 18 anos seu quarto álbum em primeiro lugar na lista Billboard 200, quando a lista for oficialmente publicada nesta quarta-feira. O álbum segue "Never Say Never: The Remixes" (2011), "My World" (2009) e o especial de natal "Under The Mistletoe".

O novo álbum derrubou o líder da semana passada,"Looking 4 Myself", do mentor de Bieber, Usher.

"Believe" superou as vendas de "MDNA", de Madonna, que em seu lançamento teve 359 mil cópias vendidas este ano. Mas não foi capaz de superar a melhor venda semanal de um álbum no ano, que foi para "21", de Adele, vendendo mais de 730.000 cópias na semana após ter vencido seis prêmios Grammy, em fevereiro.

Bieber embarcou em uma turnê mundial e gravou seu primeiro especial para a TV para promover "Believe". Mas o especial para TV chamado "All Around The World", que foi ao ar por duas noites no canal NBC na semana passada, teve uma audiência menor que a esperada e atraiu menos de 3,5 milhões de espectadores cada noite.

A lista completa da Billboard 200 será lançada nesta quarta-feira.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)