Alanis Morissette lançará edição comemorativa de 'Jagged Little Pill'

A cantora canadense Alanis Morissette irá lançar uma edição especial de Jagged Little Pill para comemorar os 20 anos do disco, que vendeu mais de 33 milhões de cópias no mundo todo e se transformou em um dos maiores sucessos da história.

A nova edição será composta por quatro CDs e uma edição "deluxe", informou a Warner Music em nota. A nova edição incluirá áudio remasterizado do álbum original e um disco completo com dez demos inéditas da época, escolhidas por Alanis.

O material também trará a íntegra de um show gravado durante a turnê do álbum em Londres, em 1995, e uma versão acústica editada em 2005. A cantora incluiu ainda uma série de fotos nunca antes publicadas e curiosidades da época.

A previsão é de a edição especial seja lançada em 30 de outubro e custe entre 29,99 e 41,99 euros, cerca de R$ 125 e R$ 175.

A cantora postou em seu Instagram um pequeno vídeo relembrando o lançamento do álbum. "É como se fosse ontem, mas também como se fosse outra vida", escreveu. Veja: