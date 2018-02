Alanis Morissette lança primeiro disco de inéditas em 4 anos NOVA YORK (Billboard) - A cantora Alanis Morissette está na fase final de produção do seu primeiro disco de músicas inéditas em quatro anos. O álbum será lançado no primeiro semestre do ano que vem. O disco "Flavors of Entanglement", cuja previsão é ter 11 faixas, incluirá a canção "Not As We", somente com piano e voz, e "Moratorium", que é "essencialmente uma música sobre a minha decisão de parar de repetir padrões equivocados", segundo Morissette. "Eu me livrei de alguns desses padrões", disse. O disco explora alguns dos problemas e dilemas pessoais da cantora nos último anos. No início deste ano, por exemplo, ela se separou do noivo Ryan Reynolds. "No final, esses dilemas pessoais são políticos. Nossas emoções se alinham com coisas maiores no mundo", afirmou a cantora. "Enfrentamos uma guerra lá fora, mas o disco reflete a guerra que as pessoas experimentam nos seus quartos. O silêncio gelado de casa contra a grande guerra fria." O trabalho de Morrissette ganhou a influência do pop experimental do produtor Guy Sigsworth (Bjork, Madonna). Aos 33 anos, a cantora buscou um disco que juntasse diferentes interesses musicais, "uma combinação de tudo". "É a primeira vez desde os meus 16 que eu tenho um garoto fazendo voz de fundo num álbum. "Finalmente estou dando uma chance para eles", declarou. "Flavors of Entanglement" é o primeiro disco desde "So-Called Chaos" (2004), que não teve as vendas esperadas. Em 2005, ela lançou um álbum acústico de velhos sucessos. Em janeiro, no Estados Unidos, Morrissette testará o novo material em shows.