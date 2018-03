Alanis Morissette faz show em Santa Catarina em fevereiro

A cantora de rock canadense Alanis Morissette volta ao Brasil para se apresentar no novo night club Pacha Floripa, na praia de Jurerê, em Florianópolis, Santa Catarina, em 7 de fevereiro, conforme anunciam os proprietários da casa. Veja também: . Após hiato de 4 anos, Alanis Morissette volta em novo disco O novo Sacha foi inaugurado em 13 de novembro, com capacidade para até 12 mil pessoas. Possui um palco ao ar livre para apresentações de pop e rock internacional, além dos espaços para música eletrõnica. Após quatro anos de sumiço do mercado fonográfico, Alanis se apresentou no Rock In Rio Lisboa no final de maio e em seguida lançou seu novo disco, Flavors of Entanglement, o sétimo de sua carreira.