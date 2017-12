Alanis Morissette entrará para Hall da Fama da música canadense TORONTO (Hollywood Reporter) - A cantora e compositora Alanis Morissette terá seu nome incluído no Hall da Fama da música canadense, disseram os organizadores na segunda-feira. Morrissette vai receber o troféu pelo conjunto de seu trabalho no próximo 7 de março, dentro dos Canadian Radio Music Awards, cuja entrega será feita durante a Semana da Música Canadense, em Toronto. Nascida em Ottawa, Morrissette vai juntar-se a nomes que incluem o produtor musical David Foster, o cantor e compositor Gordon Lightfoot e os grupos Triumph e Rush. Os organizadores da Semana de Música Canadense já tinham anunciado anteriormente que Terry McBride, executivo-chefe do Nettwerk Music Group, e o produtor de TV John Brunton ("Canadian Idol") serão incluídos no Hall da Fama da indústria musical canadense dentro dos Canadian Music Industry Awards, em 6 de março.