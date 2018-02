Al Gore e Pharrell anunciam concerto 'Live Earth' em junho

Sete concertos serão realizados em cidades de todo mundo, entre as quais Rio de Janeiro, Paris e Nova York, no que será o maior evento do gênero já realizado, disse Gore.

"O objetivo é ter um bilhão de vozes com uma mensagem para exigir a ação climática agora", disse Gore no Fórum Econômico Mundial, em Davos. O ex-presidente ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007 por sua campanha sobre a mudança climática.

Vários governos concordaram no mês passado em Lima sobre a estrutura básica de um acordo global em novo estilo para combater as mudanças climáticas, em meio a alertas de que vai ser necessária uma ação muito mais dura para limitar o aumento da temperatura do planeta. Mas a maioria das decisões difíceis foi adiada até as conversações que serão realizadas em Paris, em dezembro.

Gore disse que a necessidade de ação urgente ficou evidente na semana passada, quando duas agências do governo dos EUA mostraram que 2014 foi o ano mais quente já registrado na Terra, o que provocou uma série devastadora das tempestades extremas.

Os dez anos mais quentes desde que os registros começaram, no século 19, foram todos a partir de 1997, segundo os dados dos EUA.