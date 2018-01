Al Gore anuncia ´Live Aid´ ambiental com shows no Brasil O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore anunciou nesta quinta-feira a realização de uma série de shows de artistas pop com o objetivo de promover a causa do meio ambiente. A série de apresentações, intitulada Live Earth, contará com mais de cem artistas e prevê uma série de shows no dia 7 de julho em diferentes países, entre eles Brasil, Estados Unidos, China, África do Sul, Austrália, Japão e Grã-Bretanha. Entre os músicos que devem se apresentar estão Red Hot Chilli Peppers, Black Eyed Peas, Bon Jovi, Kelly Clarkson e o rapper Snoop Dogg. A intenção dos organizadores da série de shows e da campanha Save Our Selves (SOS) é atrair uma platéia de 2 bilhões de pessoas, que incluiría tanto espectadores das apresentações por TV, rádio e Internet, como o público que for pessoalmente prestigiar os shows. ´´Para solucionar os problemas que afetam o clima, temos de alcançar bilhões de pessoas´´, afirmou Gore em um comunicado. ´´Estamos lançando a campanha SOS e o Live Earth para dar início ao processo de comunicação que irá levar pessoas em todo mundo a agir´´, acrescentou. De acordo com o ex-vice-presidente, ´´a crise do meio ambiente só será interrompida com um movimento global sem precedentes. Esperamos começar o movimento aqui e agora´´. Inspiração O Live Earth segue o modelo dos shows Live Aid, de 1985, e o Live 8, de 2005 - ambos organizados pelo roqueiro irlandês Bob Geldof. O Live Aid angariou fundos para combater a fome na África e o Live8 visou pressionar políticos mundiais a eliminar as dívidas dos países pobres. Al Gore, que saiu derrotado da campanha presidencial americana em 2000, é, atualmente, um dos mais renomados ativistas do meio ambiente mundiais. Seu documentário, intitulado Uma Verdade Inconveniente foi indicado ao Oscar, que acontece no próximo dia 25 de fevereiro. Muitos nos Estados Unidos querem que Gore entre na disputa presidencial de 2008 e acreditam que, se o filme for agraciado com a estatueta, poderá ser deflagrado um movimento para que ele se candidate. O nome do ex-vice-presidente também está sendo cotado para o próximo Prêmio Nobel da Paz.