Airto Moreira em dose tripla em São Paulo O percussionista Airto Moreira, de 65 anos - 40 deles vividos nos EUA com a sua mulher Flora Purim -, tem três encontros marcados com o público brasileiro: nesta quarta-feira, 11, no Teatro Cultura Artística, ao lado da Banda Sinfônica, e nos dias 19 e 20 no Sesc Pinheiros ao lado de sua banda. Airto parece ter abreviado o intervalo de seus shows no Brasil. A última vez em que se apresentou por aqui foi na turnê nacional da cantora Flora, que divulgava seu então novo CD, Speak no Evil, há coisa de três anos. Suas aparições já foram mais raras Se fosse por vontade própria, o percussionista catarinense, decerto, incluiria mais vezes o Brasil em sua agenda de shows. Certa vez, durante uma entrevista, ele se queixou da falta de interesse dos organizadores de eventos e festivais em trazer músicos brasileiros radicados no exterior. Na ocasião, disse que aquilo se tratava de ?preconceito ao contrário?: fechavam-se as portas para os brasileiros e rolavam o tapete vermelho para os estrangeiros. Hoje, ele acredita que a situação tenha melhorado um pouco, mas muitos empresários do ramo ainda preservam essa mentalidade. "Cheguei à conclusão de que eles pensam da seguinte maneira: músico brasileiro tem muito por aqui; músico de jazz, se quiserem, mandam vir americano; e se querem rock da pesada, trazem grupos ingleses", afirmou ele em entrevista, já no Brasil cumprindo uma maratona de ensaios e de divulgação dos shows. "Às vezes, esses grupos estrangeiros que vêm nem são conhecidos no exterior." Mas Airto não parece do tipo de músico auto-exilado que fica reclamando da vida, de seu País. Só o fez depois de ser incitado pela repórter. Tanto que lembrou das recentes apresentações no Brasil do pianista Eumir Deodato e do trombonista Raul de Souza, que também moram no estrangeiro há anos. Disse que gosta do País, aprecia o povo brasileiro, que ele e Flora mantêm uma casa por estas bandas e os dois vêm para cá, pelo menos, uma vez por ano. "Temos escritório, empresários, advogados, contatos lá nos EUA. Hoje mesmo, se quisermos mudar para cá, tudo bem, porque tem gente boa aqui para isso. Mas preferimos ficar um pouco lá e um cá e viajando o resto do tempo fazendo shows." Repertório O casal fica no Brasil até fim do mês. Eles planejam visitar parentes, amigos e tudo mais, e, claro, Airto tem seus compromissos em São Paulo. Nesta quarta, estará muito bem acompanhado por 82 músicos da Banda Sinfônica, formada por percussão, piano, harpa e sopros, abrindo a Temporada de Assinaturas 2007. Não é a primeira vez que Airto sobe ao palco com orquestras, sinfônicas. Já teve outras oportunidades em países como Alemanha e EUA. Mas garantiu que, desta vez, a experiência será diferente. "Das outras vezes, deu certo, mas agora sinto que não preciso ficar muito preocupado em seguir como eles estão tocando." Durante os ensaios, percebeu quanto os integrantes da Banda estão habituados a tocar com músicos de outras estirpes, de outros estilos. "Com eles, toco da mesma maneira como se estivesse com meu conjunto, mas há horas que você percebe o peso de mais de 80 músicos. É muito diferente. Tem de ficar calmo e tocar", descreveu Airto, que, mesmo com toda experiência adquirida em décadas e parcerias com nomes de peso, como Miles Davis e Chick Corea, não se furta do direito de sentir um friozinho na barriga de vez em quando. O repertório já foi definido e rearranjado: Coalhada, de Hermeto Pascoal, além de três músicas de própria autoria: Misturada, Tombo em 7/4 e Primeira Estrela. "É muito importante que nosso convidado tenha uma história forte. Os músicos da Banda têm de aprender com essa personalidade", descreveu o maestro Abel Rocha. Antes de o músico assumir o palco, o jovem pianista André Mehmari estréia como compositor residente da Banda Sinfônica e sua primeira peça será "Frevo Rasgado". Airto já tinha ouvido falar de Mehmari, mas nunca escutara nada do jovem músico até receber material dele. "Realmente, foi uma surpresa boa." Já nos dias 19 e 20, o percussionista estará completamente à vontade, ao lado de sua própria banda. Além do tecladista Marcos Silva, do saxofonista Marcelo Martins, do baixista americano Gary Brown (que, segundo Airto, é o melhor baixista de que se tem notícia tocando música brasileira), ele contará com sua filha Diana Booker nos vocais. Compositora, cantora, instrumentista e professora de música, Diana segue os pais na estrada desde os 14 anos, mas só agora faz sua estréia num palco brasileiro. Desta vez, sua mãe Flora preferiu apreciar o show de uma perspectiva um pouco diferente da que está acostumada: ficará instalada na platéia, enquanto marido e filha arrematarão as atenções da platéia. No repertório, um pouco do velho e bom Airto, em sua essência e musicalidade: Ritmo do Mundo, O Túnel, Baba and Malonga went home, Fica Mal com Deus, Hala Thumba and Timbal, Mulata e Futebol, Let it out Let it in, entre outras. Fora isso, o músico está, como sempre, às voltas com novas músicas, gravadas sem pressa, e projetos pelo mundo afora. Airto Moreira. Teatro Cultura Artística. Rua Nestor Pestana, 196 tel. 3258- 3616. Hoje, 21 h. R$ 18 a R$ 40 Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, telefone 3095-9400. Dias 19 e 20, às 21 h. R$ 10 a R$ 20