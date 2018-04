Airto Moreira e Flora Purim voltam ao Brasil no festival PercPan

O PercPan - Panorama Percussivo Mundial, começa nesta sexta-feira, 4, com participação de Airto Moreira e Flora Purim, que não tocam no País desde 2003. Os músicos se apresentarão em Salvador (Teatro Castro Alves, sexta e sábado) e no Rio de Janeiro (8 e 9 de setembro, no Oi Casa Grande).

O festival termina em São Paulo, no dia 11 de setembro, no Via Funchal, com show da banda Beirut. Além dos americanos, o festival terá participação de outros nomes internacionais, como o francês Cyril Hernandez, o italiano Andrea Piccioni, o alemão David Kuckhermann, o jordaniano Ahmad Al-Khatib e os japoneses da Oki Dub Ainu Band. Mais informações pelo site www.percpan.com.br.