Air Supply virá ao Brasil para shows em cinco cidades

O duo Air Supply volta ao Brasil este ano para shows em cinco cidades, entre o final de março e o início de abril. O duo comemora 35 anos de carreira com uma turnê em que apresenta as músicas de maior sucesso, além de trazer novidades para os fãs.

Os shows devem acontecer em Fortaleza, em 25/3, no Siara Hall; Recife, 26/3, no Chevrolet Hall; Crato (CE), 27/3 no Parque de Exposições; São Paulo, 1º/4, no Via Funchal; e Rio de Janeiro, 2/4, no Vivo Rio. Os ingressos para a apresentação em São Paulo custam entre R$ 65 (mezanino lateral/meia) e R$ 250 (plateia VIP ou camarote/inteira).

Formado em 1975, o Air Supply conta com o inglês Graham Russell (vocal, guitarra e composições) e o australiano Russell Hitchcock (vocal principal). Eles se conheceram na Austrália, ao participarem de uma montagem do musical Jesus Cristo Superstar.

Em 1980, graças às canções Lost In Love e All Out Of Love, o Air Supply se tornou conhecido mundialmente. Músicas como The One That You Love, Every Woman In The World, Making Love Out Of Nothing At All, Even The Nights Are Better e Sweet Dreams ajudaram a firmar o Air Supply nos anos 80.