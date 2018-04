Ainda há ingressos para show de Jonas Brothers em São Paulo

Ainda há ingressos, com preços que variam de R$ 80 a R$ 500, para o show dos garotos americanos do Jonas Brothers, que se apresentam em São Paulo neste domingo, 24, no estádio do Morumbi. Sobram lugares nas pistas verde, lilás e branca, cadeiras laranja coberta e premium e arquibancadas laranja, vermelha e especial.

Veja também:

Território Eldorado: Ouça trecho de 'Burnin Up', do terceiro álbum dos irmãos

Jonas Brothers deve levar 50 mil para o Morumbi

Os portões do Morumbi serão abertos a partir das 14h e o show está programado para começar às 18h30. Não será permitida a entrada de guarda-chuvas, latas, garrafas e comida. Os organizadores desaconselham ir ao show com prendedores de cabelo, braceletes de metal, pulseiras e outras joias, cintos e objetos metalizados. Só as câmeras fotográficas de pequeno porte estão liberadas.

Roqueiros do bem

O grupo, formado pelos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, é hoje um dos maiores sucessos entre garotos e garotas no início da adolescência. Os meninos começaram a frequentar as paradas após o lançamento do primeiro álbum, It's About Time, no começo de 2006.

Mas os irmãos não têm fãs apenas por causa do som. Eles lideram a turma dos novos roqueiros do bem, com uma postura que inclui anel de castidade e zero de álcool no sangue. Um fator a mais que leva adolescentes a seguirem o trio, que surgiu há pouco tempo e já soma números impressionantes: 12 milhões de cópias de seus álbuns vendidas em todo o mundo e a expectativa de reunir mais de 50 mil pessoas no Morumbi.

Eles já cantaram com Elvis Costello, Stevie Wonder e abriram parte da turnê de Avril Lavigne na Europa. E, de quebra, na TV são as estrelas do Disney Channel, nos programas Camp Rock e J.O.N.A.S.

O frisson entre os fãs aumentou depois que o grupo estrelou alguns filmes da Disney, como Camp Rock e Hannah Montana. O show de abertura será comandado por uma das atrizes de Camp Rock, Demi Lovato, que participa da turnê "The Jonas Brothers World Tour".