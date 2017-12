Ahmad Jamal, que Miles Davis adorava imitar, no Tim Festival O veterano pianista Ahmad Jamal, de 76 anos, é mais uma atração do TIM Festival 2006. Ele toca no TIM Club no dia 29 de outubro. Nascido Frederick Russell Jones em Pittsburgh, Pennsylvania, em 2 de julho de 1930, ele adotou o nome Ahmad Jamal quando se converteu ao islamismo, em 1952. Miles Davis o admirava enormemente, e costumava imitar seus arranjos e repertório, além de encorajar o pianista do seu grupo, o grande Red Garland, a tentar se aproximar do jeito de Jamal tocar. Seu disco "Ahmad?s Blues", de 1958, é considerado uma das maiores aulas de como conduzir um trio de piano no jazz. Sua composição "Pavanne" está na base do clássico "So What", de Miles Davis, assim como também emprestou a melodia para "Impressions", de John Coltrane.