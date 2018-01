Aguilera diz que segredo do casamento é ficar sem roupa A cantora americana Christina Aguilera disse que um dos segredos de seu casamento de um ano com o executivo do mundo da música Jordan Bratman é passar os domingos sem roupa. Em declarações ao programa The Ellen Degeneres Show, apresentado pela atriz Ellen Degeneres na rede de televisão NBC, Aguilera afirmou que em novembro comemorou seu primeiro aniversário de casamento. Desde então, ela e o marido obedecem à regra dos "domingos nus". "Aos domingos fazemos tudo em casa, ficamos encolhidos juntos e muito soltos. Não precisamos ir a lugar algum, estamos um com o outro. Fazemos tudo nus, até cozinhar", revelou Aguilera. Situada no 19.º lugar entre as 20 mulheres mais ricas do mundo do espetáculo nos EUA segundo a revista econômica Forbes, a cantora avisou que é necessário manter o casamento "sempre vivo". Durante a entrevista, Ellen Degeneres ressaltou que o mais importante aos domingos é evitar cozinhar "algo com gordura, que possa salpicar". "A não ser que se queira usar a gordura", respondeu Aguilera. A cantora se casou com Bratman na Califórnia, em novembro de 2005.