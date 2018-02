Aguardado disco de Adele deve chegar em novembro

O novo e aguardadíssimo disco da inglesa Adele pode chegar antes do que qualquer um imaginava. A revista Billboard revelou, na lista de lançamentos mais aguardados até o fim do ano, que o terceiro trabalho dela chegará em novembro deste ano.

Parte da reportagem publicada no site da revista não cita fontes, mas garante que o selo, a XL Records, tem planos para que o disco chega ainda em 2015.

A fonte da gravadora esquenta um pouco mais as coisas, já que se trata da mesma que, em maio de 2014, negou o lançamento do álbum, mesmo depois da cantora ter indicado que o disco, chamado 25, seria lançado no fim daquele ano.

Foi reportado pela Billboard que o produtor Danger Mouse teria trablahado no disco, assim como Max Martin. Tobias Jesso Jr. também teria contribuido com letra de uma canção, assim como Ryan Tedder, do OneRepublic.

25, se é este mesmo o nome do álbum, é aguardado com ansiedade por toda a indústria. Afinal, é bom lembrar que o disco anterior de Adele, 21, vendeu 11 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos e acabou sendo o mais vendido em 2011 e 2012.