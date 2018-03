Agora é lei ser fã de Guns N' Roses em Minas Gerais

Um grupo de rock norte-americano de grande sucesso virou data comemorativa em Caxambu, no Sul de Minas Gerais. O Dia Gunner, celebrado em 11 de julho, reverencia o Guns N’ Roses com o festival Gunner Convention, no qual sucessos como Sweet Child O’ Mine, Patience, Welcome to the Jungle, November Rain e Paradise City, entre outros, são lembrados.

Instituído pela lei 2289/2016, aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores em 25 de abril, o Dia Gunner integra o calendário oficial do município como atração turística.

Promovido no fim de semana passado, o evento veio oficializar a convenção que reúne fãs do grupo desde 2004 com shows cover, entre outras atrações, que ocorrem nas ruas da cidade. Então, esta é a 13.ª edição do Gunner Convention Caxambu, considerada o primeiro festival de rua do mundo dedicado a uma banda e aos seus fãs. Bem-sucedido, o encontro foi até citado neste ano na página oficial do Guns.

As apresentações no festival costumam reunir milhares de pessoas, entre elas fãs vestidos a caráter e músicos adeptos da banda. A festa é no centro de Caxambu e com entrada gratuita, tendo começado com um grupo de seis amigos, após um deles trazer dos EUA novidades sobre o grupo californiano formado pelo vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash.

Marcos Loesch, da organização do encontro, conta que o primeiro evento foi realizado na casa de um morador. Na sequência, cresceu e envolveu a região, passando em seguida a receber pessoas das mais diversas partes do País e do mundo. “Hoje, se tornou um evento não só dedicado ao Guns, mas, principalmente, aos fãs do rock”, afirmou Loesch.

Este ano, bandas cover do grupo também agitaram Caxambu. Entre as atrações, houve tributos, exposições de raridades, painéis de discussão e novidades como o pocket show de Dinho Rose (que tem 8 anos e imita o vocalista Axl) e a Cavalgada Gunner.

“O Dia Gunner transforma Caxambu numa referência única, já que no mundo todo este é o único festival desse tipo”, justifica o autor do projeto, vereador Fábio Curi (PR).