Agnaldo Rayol canta ao ar livre na Avenida Paulista Agnaldo Rayol vai fazer um show ao ar livre na Avenida Paulista, nesta sexta-feira, interpretando algumas das canções mais conhecidas de seu repertório, como Mia Gioconda, da trilha sonora da novela Rei do Gado e Terra Nostra, canção da novela homônima. O show faz parte da programação do evento Concertos de Natal PanAmericano, promovido pelo Banco PanAmericano, empresa do grupo Silvio Santos, que ocorre nesta sexta-feira às 12h e às 19 horas. Com quase 50 anos de carreira, o cantor vai dividir o palco com outros solistas, como David Marcondes, Márcio Bhoezen, Gabriela Pace, Marlei Santos, Daniela de Carli, além do Quarteto de Trombones do Teatro Municipal de São Paulo, da Banda Sopro Brasileiro, do Allegro Coral e Orquestra, sob regência do maestro Renato Misiuk. No repertório, canções como Bacchianas Brasileiras n.° 5 (de Vila Lobos), trechos das óperas Carmen de Bizet, Barbeiro de Sevilha de Rossini e La Traviatta de Verdi, além de sucessos internacionais como New York New York (Frank Sinatra), Unforgetable (Nat King Cole), Hey Jude e All You Need Is Love (ambas dos Beatles), e nacionais, como Aquele Abraço, de Gilberto Gil e Trem das Onze? de Adoniran Barbosa, entre outras. Uma queima de fogos está programada para fechar a programação. Concertos de Natal Panamericano - Sexta (22). Av. Paulista, 2240, esquina com a Rua Haddock Lobo (Metrô Consolação), às 12h e 19h. DURAÇÃO: 60 minutos. Grátis.