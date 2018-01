AfroReggae leva o ritmo das favelas brasileiras a Londres O grupo brasileiro AfroReggae fez na noite de sexta-feira a primeira apresentação de sua turnê internacional, fazendo vibrar o auditório do Barbican Centre, em Londres. O público se entusiasmou com o samba e o rap do grupo que veio da favela Vigário Geral, no Rio de Janeiro, e que repete sua apresentação neste sábado na capital britânica. Os shows fazem parte do festival "Tropicalia", dedicado ao movimento cultural que revolucionou a música popular brasileira no período da ditadura militar. Os 13 músicos da banda deram uma lição de militância musical aos britânicos com suas letras que falam de pobreza, desigualdade social e violência policial, entre outros assuntos. Com coreografias que lembram a capoeira, os integrantes do grupo cativaram o público, que dançou sem parar com a mistura de reggae, rap, samba e funk. A apresentação culminou com uma releitura de "Imagine", a famosa canção do ex-Beatle John Lennon. Londres é o primeiro destino da turnê internacional do AfroReggae, que também subirá em palcos da Áustria e da Índia. No mesmo festival, promovido pelo Barbican, também se apresentarão Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Orquestra Imperial e outros artistas. EFE